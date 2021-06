Xbox Games Showcase Extended: in onda domani 17 giugno

L’E3 2021 si è concluso, ma continuano ad andare avanti le rassegne estive, molte delle quali sotto la bandiera del Summer Game Fest: tra queste ci sarà anche Xbox Games Showcase Extended, evento in cui gli sviluppatori parleranno più nel dettaglio dei loro titoli in uscita già annunciati.

L’Xbox Games Showcase Extended sarà presentato da Parris Lily, che aveva annunciato nei giorni scorsi che saranno presenti Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare, e altri sviluppatori partner da tutto il mondo. Andrà in onda sui canali Twitch e YouTube del Sumer Game Fest (thegameawards) domani, giovedì 17 giugno, quando qui in Italia saranno le 19:00.

Just Announced: Xbox Games Showcase Extended hosted by @vicious696 on Thursday 10am PT / 1pm ET.

See more events at https://t.co/gO9QVWnsZd pic.twitter.com/JAWN5PAVVy

— Summer Game Fest – LIVE Today! (@summergamefest) June 15, 2021