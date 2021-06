Dungeons and Dragons Dark Alliance: comprende sei livelli di difficoltà

Dungeons and Dragons: Dark Alliance di Tuque Games uscirà il 22 giugno ed è una delle tante grandi uscite per Xbox Game Pass. il lead mission designer Jean-François Champagne si è seduto con WCCF Tech per discutere vari aspetti del gioco di ruolo d’azione. È stato già rivelato che ci sarebbero stati sei gradi di sfida o livelli di difficoltà con ricompense in scala di conseguenza. Di seguito la dichiarazione del lead mission designer:

Un gruppo di quattro persone può completare una missione in 20 minuti (alla difficoltà più bassa), ma quelli con oggetti e abilità di livello inferiore possono impiegare fino a 40 minuti con il grado di sfida 2. Indipendentemente da quante mosse speciali hai sbloccato e quante persone ci sono nel tuo gruppo. Da questo punto di vista, raccogliere il bottino e raccogliere l’attrezzatura giusta è importante per avanzare e progredire attraverso i livelli di difficoltà più difficili.

I giocatori possono aggiornare gli oggetti presso un mercante nel campo base tra una missione e l’altra utilizzando cristalli di qualità diversa, che vengono acquisiti attraverso le missioni o come ricompense. Valori di sfida più alti forniscono cristalli di qualità migliore. Per quanto riguarda il comportamento del nemico cambia a seconda del grado di difficoltà. Jean-François ha affermato che le IA non cambieranno Il loro comportamento, ma saranno presenti più nemici in grado di attaccarti contemporaneamente, rendendo i combattimenti più aggressivi. Inoltre, il Sistema Elite genererà abilità uniche che costringerà i giocatori ad adattarsi a ogni incontro in modo diverso.

Il lead mission designer ha confermato che il gioco gira a 4K e 60 FPS su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Per quanto riguarda ciò che accadrà dopo il lancio, sarà già disponibile un primo DLC dove sarà disponibile un mago giocabile. Inoltre, se hai intenzione di giocare in modalità cooperativa online, la chat vocale è l’unica opzione disponibile. Jean-François non ha confermato se la chat di testo sarebbe stata implementata in seguito. Recentemente è anche uscito un nuovo trailer del gioco. Dungeons and Dragons: Dark Alliance uscirà il 22 giugno per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam.