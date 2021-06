Sonic The Hedgehog: il DLC dedicato a Minecraft è disponibile da oggi

SEGA aveva in precedenza annunciato la collaborazione tra tra con Minecraft per la pubblicazione di un pacchetto DLC a tema Sonic the Hedgehog nel Minecraft Marketplace. I giocatori potranno soddisfare la propria voglia di velocità nelle celebri ambientazioni di Sonic the Hedgehog, come Green Hills Zone e Chemical Plant Zone, raccogliendo anelli, superando ostacoli, sconfiggendo boss e sfrecciando senza sosta fino a ottenere il punteggio migliore

Si potrà festeggiare anche il compleanno di Sonic partecipando all’evento speciale del server. A partire da subito, The Hive ospiterà per due settimane un server-hub takeover con mini-giochi e alcune sorprese festive. Il contenuto scaricabile è disponibile a partire dal corso della giornata odierna, imperdibile per i fan del porcospino blu più veloce di tutti i tempi.