Fire Emblem Heroes: disponibile un nuovo Bound Battle Hero

Nel famoso titolo di Intelligent System, Fire Emblem Heroes sono disponibili i nuovi personaggi da cinque stelle del Bound Battle Hero. Le nuove evocazioni sono Maey: Bundle of Energy, Boey: Skilfull Survivor e Genny: Endearing Ally. In questo evento, come in molti altri, per la prima evocazione i giocatori non consumano Orbs. È disponibile un nuovo capitolo della storia dal 19 luglio con Dawning Reality & Nifl e ricordiamo che Fire Emblem Heroes è stato aggiornato e la versione 5.7.0 è ora disponibile sia su iOS, tramite App Store, che su Android, tramite Google Play. Potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

È stata aggiunta la funzionalità di blocco abilità squadra che ti permette di bloccare le abilità degli eroi, inclusi i sigilli sacri, di una squadra.

Aggiunta di nuove abilità ad alcuni eroi leggendari

Aggiornamento del set di manuali di lotta temporanei

Aggiunta di nuove armi ed altre da perfezionare

Aggiornamento di Blitz eterei

Aggiornamento di Rombo di Mjölnir

Altri eroi tramite i calici eroici

Altre modifiche

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.