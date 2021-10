PGA Tour 2K21: annunciata l’Edizione Deluxe del gioco

I giocatori che hanno perso le loro partite di golf hanno ora un’altra opportunità di unirsi alla squadra e, insieme a numerose schiere di altri giocatori di tutto il mondo, si possono trovare alle ultime nove buche con PGA TOUR 2K21 Baller Edition. Ricca di bonus e di oggetti cool, questa nuova edizione dell’acclamato videogioco di golf di HB Studios è attualmente disponibile in tutto il mondo in formato digitale per la console

PlayStation 4, le console Xbox One, compresa la Xbox One X, e Windows PC via Steam.

PGA TOUR 2K21 Baller Edition include il gioco base, tutti i DLC e le modalità di gioco precedentemente rilasciati, un assortimento delle attrezzature più in voga del Clubhouse Season One Pass, attrezzature per le vacanze, nuove mazze e il Golden Touch Pack con una mazza e bastone d’oro. La Baller Edition include anche il pacchetto 2K/Adidas CODECHAOS MyPLAYER: scarpe da golf Adidas CODECHAOS BOA e l’attrezzatura completa personalizzata 2K/adidas, tra cui una polo sportiva, pantaloni Ultimate365 e un cappello da golf, disegnati da Adidas Golf esclusivamente per PGA TOUR 2K21.

Per i giocatori che già possiedono il gioco base e vogliono godere di tutti i contenuti bonus Baller Edition, il Baller Pack sarà disponibile anche separatamente. ANCHE Il PUMA Swag Pack e il Callaway Club Drop Pack, con vestiti e attrezzi specifici del marchio saranno acquistabili separatamente. Oltre alla PGA TOUR 2K21 Baller Edition, sia i nuovi che gli attuali giocatori di PGA TOUR 2K21, potranno apprezzare nuove playlist prodotte nel Course Designer di PGA TOUR 2K21 da un gruppo di creatori internazionali, inclusi gli americani VctryLnSprts e Mattf27, i canadesi Crazycanuck1985 e Arctic Fury, l’inglese b101design ed il neozelandese Energ1zer.

I temi dei prossimi percorsi personalizzati includeranno: