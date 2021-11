Gran Turismo DD Pro: Fanatec presenta il volante ufficiale

Fanatec ha presentato il Gran Turismo DD Pro, primo direct drive per la serie Gran Turismo. Il pacchetto, con licenza ufficiale per le console PlayStation 5 e PlayStation 4, include una base direct drive ad alte prestazioni, un volante e pedali. È stato sviluppato in parallelo con la CSL DD, in stretta collaborazione con Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital.

Gran Turismo DD Pro è compatibile con Gran Turismo Sport e Gran Turismo 7, il prossimo gioco della serie, la cui uscita è prevista per il 4 marzo 2022, ed è dotato di ingressi personalizzati, studiati appositamente per questo gioco.

Il CEO di Fanatec, Thomas Jackermeier, ha detto: “La comunità ha chiesto un volante a trazione diretta accessibile con pedaliera load cell e abbiamo fatto molti sforzi per realizzare l’impossibile. Il volante è stato interamente progettato in collaborazione con Polyphony Digital e abbiamo lavorato a stretto contatto per far sì che tutto funzionasse perfettamente con Gran Turismo Sport e con il prossimo Gran Turismo 7, la cui uscita è annunciata per il 2022. Direct Drive è il nuovo standard nelle gare di simulazione e ogni pilota che l’ha provato una volta non tornerà mai più a un volante con trasmissione a cinghia”.

Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione. I pre-oridni saranno disponibili dal 26 novembre sul sito ufficiale di Fantaec.