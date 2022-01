Dying Light 2 Stay Human: la versione Xbox One verrà mostrata a fine gennaio

Nell’ultimo Dying 2 Know tenuto da Techland (qui la nostra anteprima finale) sono state mostrate in maniera rapida le versioni old-gen di Dying Light 2 Stay Human, ossia quelle PlayStation 4 e Xbox One. C’è da dire che il team di sviluppo non ha dedicato ampio spazio alle due versioni old del survival-horror, ma presto i giocatori Xbox One potranno vedere in azione tale versione. Ma quando?

Stando a quanto diffuso da Techland sul proprio server di Discord, il gameplay in questione dovrebbe essere mostrato pochi giorni prima del lancio ufficiale del titolo. Dying Light 2 Stay Human è atteso il 4 febbraio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC e dunque, la versione Xbox One dal gioco verrà proposta alla fine del mese di gennaio. Ovviamente, Techland mostrerà la versione “old” più potente del titolo, ossia quella Xbox One X! Chi di voi ha pre-ordinato l’open-world horror? Fatecelo sapere commentando la notizia!