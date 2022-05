Gotham Knights: ecco il nuovo gameplay di 13 minuti

Come promesso recentemente da Warner Bros. Games Montrèal, la compagnia aveva svelato che ci sarebbero state delle promesse per oggi pomeriggio per Gotham Knights. Fortunatamente così è stato, infatti, l’azienda ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato alla produzione, che ricordiamo ai lettori arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Addio dunque alle versione old-gen PlayStation 4 e Xbox One.

All’interno della clip video, com’era stato recentemente confermato da parte di Warner Bros. Games Montrèal, il video gameplay si focalizza su due personaggi nello specifico: Red Hood e Nightwing. I giocatori possono ammirare non solo nuovamente il gameplay dedicato a Gotham Knights, ma ad altre meccaniche piuttosto interessanti, come la progressione dei propri personaggi, la gestione d’equipaggiamento e altro ancora.

Da oggi è inoltre possibile prenotare Gotham Knights per tutte le piattaforme supportate attraverso PlayStation Store, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store. I giocatori possono prenotare Gotham Knights Standard Edition a €74,99 (prezzo consigliato). Gotham Knights Deluxe Edition, è prenotabile a €94,99 (prezzo consigliato) e comprenderà il gioco base più i contenuti scaricabili (DLC) esclusivi Visionary Pack con equipaggiamento, elementi decorativi, skin per i personaggi Beyond Suitstyle ispirate alla serie animata Batman of the future e molto altro. È invece possibile prenotare Gotham Knights Collector’s Edition a €299,99 (prezzo consigliato) e ottenere la Deluxe Edition, una spilla da collezione in realtà aumentata, un libretto di 16 pagine, un’esclusiva mappa di Gotham City, un diorama con il modellino dei quattro personaggi e molto altro. Inoltre, chi acquisterà il gioco in pre-order otterrà al momento del lancio la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.

Prima di concludere, ecco la descrizione ufficiale del gioco: