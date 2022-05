Gotham Knights: nuove informazioni in arrivo alle 15:00

Warner Bros. Games Montrèal ha confermato che Gotham Knights riceverà delle nuove informazioni nella giornata di oggi, più precisamente alle ore 15:00 italiane. Sembra che si concentrerà sulle abilità di Nightwing e Red Hood, come evidenziato dalla parte “Powers Club” del tweet. In ogni caso, questo dovrebbe essere un primo, nuovo sguardo al gioco dal suo story trailer rilasciato nell’ottobre 2021.

Ambientato in un nuovo universo senza alcuna connessione con i titoli di Batman: Arkham, Gotham Knights vede Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin fare squadra per proteggere Gotham City. Mentre i cattivi classici come Mister Freeze e Pinguino sono presenti, la Corte dei Gufi è l’antagonista centrale questa volta.

Gotham Knights uscirà il 25 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Sebbene sia stato pubblicizzato come un gioco a due giocatori in cooperativa, potrebbe essere stato recentemente aumentato a quattro giocatori. Forse riceveremo un aggiornamento ufficiale a breve, quindi rimanete sintonizzati.