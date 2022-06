POKÈTOON: primo episodio in italiano disponibile da oggi

The Pokémon Company International annuncia ufficialmente l’arrivo su TV Pokémon del primo episodio in italiano di POKÈTOON, la serie animata interamente ambientato nell’iconico universo dei Pokémon. Tutti gli episodi raccontano storie totalmente originali mixando perfettamente momenti divertenti e toccanti; fino ad ora momento i cortometraggi venivano trasmessi in lingua originale sul canale YouTube di Pokémon Kids TV.

La piattaforma in questione è gratuita e senza pubblicità per dispositivi mobili, PC e

Nintendo Switch, ed è importante sottolineare che contiene svariati contenuti del brand, come tutorial per il Gioco di Carte Collezionabili, ad esempio.

In totale ci sono otto episodi del cartone animato e ne verrà rilasciato uno ogni venerdì, il primo parte da oggi e questo autunno potrai trovare la serie anche qui. Insomma, davvero delle bellissime notizie per i fan della serie; ma a proposito di Pokémon, lo sapevate che Pokémon Snap sbarca su Nintendo Switch Online?