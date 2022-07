Call Of Duty 2024 e Modern Warfare: leak svela dettagli sui titoli

Una enorme fuga di notizie svela tantissimi dettagli per i prossimi giochi in uscita di Call Of Duty; l’enorme mole di notizie non si riferisce solo a Modern Warfare ma anche al prossimo titolo del franchise che dovrebbe essere in lavorazione presso Treyarch e rilasciato nel 2024.

La fonte delle notizie è anche questa volta Reddit dove potete trovare l’elenco completo delle rivelazioni, di seguito però vi rilasciamo le più ” succose”:

Più armi saranno incluse in Warfare 2 al momento del lancio a fine anno, inclusi diversi tipi di fucili d’assalto, fucili mitragliatori, pistole, fucili di precisione e altro, mentre sembra che anche il nuoto sarà una nuova meccanica nel multiplayer ( questa notizia era già trapelata tempo fa).Vengono anche menzionati vantaggi, killstreaks e aggiornamenti sul campo.

Trapelate diverse mappe del gioco, una delle quali ambientata su un percorso da gran premio e avrà la modalità giorno/ notte le quali includono un museo, un giacimento petrolifero e diverse mappe per la modalità Guerra di terra.

Confermata anche la finora presunta modalità PvPvE DMZ e la meccanica degli interrogatori.

La lista, come già accennato in precedenza è veramente lunghissima e diversificata; non ci resta che aspettare per avere la conferma o la smentita di quanto annunciato; Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Nel frattempo però, lo sapevate che A Light In The Dark ha una finestra di lancio fissata entro quest’anno?