Tribes of Midgard: trailer animato per l’aggiornamento alla modalità sopravvivenza

Dal 16 agosto arriverà la Stagione 3: Saga dell’Inferno, in Tribes of Midgard, e con lei arriverà l’aggiornamento 2.0 alla modalità sopravvivenza. Per questo Gearbox ha pubblicato un trailer animato fatto dallo studio Titmouse (dei corti di The Boys: Diabolical, e Star Trek Lower Decks tra gli altri) , che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le parole del team di sviluppo Norsfell rigurado all’update:

“Il nostro obiettivo è creare il sandbox vichingo definitivo che unisce il nostro amore per gli ARPG, i giochi di sopravvivenza e la mitologia norrena. I fan della modalità Saga, più veloce e ispirata a Rogue, e della modalità Sopravvivenza, più lenta ed esplorativa, si sentiranno ugualmente serviti dagli aggiornamenti.

La modalità Sopravvivenza è stata completamente ricostruita da zero per trasformarla in un’esperienza più rilassata ma ugualmente emozionante di Tribes of Midgard. Alcuni degli elementi più pressanti della modalità Saga sono stati eliminati. Dite addio all’Inverno Infinito e alle Difese Notturne, e dite “hiló” a una varietà di Helthings e di mostri da colpire e colpire nella natura!

L’aggiornamento Survival 2.0 inizia ora in un’epoca precedente a quella in cui il Seme di Yggdrasil aveva un Villaggio completamente popolato da chiamare casa. Gli Einherjar iniziano nel Santuario, in un mondo privo di villaggi, mura, costruzioni o abitanti amichevoli che possano creare per voi. L’Einherjar veterana, Eira Schiacciapiedi, è presente per fornire una guida iniziale (e protezione!) su ciò che è necessario fare, con l’aiuto di alcuni piccoli amici pelosi lungo il percorso – come i Catoriali!

Abbiamo anche avuto il piacere di creare un trailer animato per celebrare i nuovi aggiornamenti della modalità Sopravvivenza – guardate qui la nostra collaborazione con Titmouse!”

Sul sito ufficiale del gioco potete vedere tutti i dettagli di questa versione 2.0 della modalità sopravvivenza di Tribes of Midgard, qui sotto il trailer animato. Ricordiamo infine che dal 16 agosto il gioco arriverà anche su Switch, Xbox One, Xbox Series X/S.