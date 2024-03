PlayStation 5 Slim scontata di 75 euro da Sony, ma solo per pochi giorni

Sony Interactive Entertainment annunciare che a partire da oggi, 14 marzo, e fino a mercoledì 27, sarà nuovamente possibile approfittare di un’imperdibile promozione sul modello Slim di PlayStation 5: la console, nella versione dotata di unità disco, è acquistabile con uno sconto di 75€.

Il nuovo design di PS5 presenta una forma più snella e confortevole rispetto alla precedente versione, con un volume e un peso ridotti, rispettivamente, del 30% e del 18%, e un Ultra HD Blu-ray Disc, che per la prima volta è totalmente rimovibile. Oltre alle nuove specifiche tecniche, PS5 Slim offre a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere nuove incredibili avventure, grazie a un’importante libreria di giochi che ha recentemente accolto Helldivers 2 e Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del remake dello storico titolo di Square Enix, e che andrà ad espandersi ulteriormente nei prossimi mesi, con il rilascio di titoli come Rise of the Ronin, Stellar Blade e Silent Hill 2. La promozione dedicata a PlayStation 5 Slim è attiva presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa. Trovate ulteriori info sulla console e sull’offerta all’indirizzo https://www.playstation.com/it-it/ps5/buy-now/.

Articoli Consigliati Kien: il titolo per Boy Advance di AgeofGames sta per vedere la luce Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, nuovo trailer per l’atteso JRPG