Guilty Gear Strive propone il suo prossimo personaggio, ABA

Arc System Works ha annunciato il prossimo DLC per Guilty Gear Strive come parte della terza stagione del gioco di combattimento. Il nuovo personaggio si chiama ABA e fa il suo debutto nella serie in Guilty Gear XX Accent Core R. ABA sarà disponibile su Guilty Gear Strive a partire dal 26 marzo. Il trailer dell’annuncio mostra non solo ABA, ma fornisce anche un’anteprima della sua personalità e della musica di sottofondo del personaggio, che sarà disponibile alla fine di questo mese.

ABA, un personaggio legato al tema della gelosia, introduce una meccanica unica chiamata Jealousy Rage, uno stato che può essere attivato eseguendo determinate mosse e soddisfacendo condizioni specifiche. In Jealousy Rage, ABA acquisisce movimenti più rapidi e alcuni dei suoi attacchi cambiano completamente le loro proprietà. ABA è il terzo personaggio della terza stagione di contenuti post-lancio di Guilty Gear Strive, dopo Johnny ed Elphelt. Il Season Pass 3 includerà un altro personaggio previsto per essere rilasciato più avanti nel 2024.

Guilty Gear Strive è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S: questa la sinossi del titolo.

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.