Tower of Fantasy: il nuovo simulacro è dedicato a Rei di N.G. Evangelion

Level Infinite e Hotta Studio annunciano che il nuovo simulacro per la collaborazione speciale con Evangelion, Rei, arriverà in Tower of Fantasy, open-world MMORPG free-to-play, domani 28 marzo. Rei Ayanami è il pilota unico dell’EVA-00. Proveniente da un’altra dimensione, ha pilotato il suo EVA per viaggiare nello spazio e nel tempo e arrivare a Vera.

Solitaria, indifferente e con un’insolita calma, Rei è un grande mistero per la maggior parte di coloro che incontra in battaglia. Di fronte all’invasione degli angeli a Vera, Rei ha combattuto fianco a fianco con Shinji, Asuka e gli abitanti di Vera, svolgendo un ruolo cruciale nella sconfitta degli angeli.

Rei, un simulacro di Frost-Volt, brandisce un’arma speciale, Salvation, le cui frecce energetiche sono fondamentali per sconfiggere i suoi nemici. Salvation è un prototipo di arco realizzato dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia di Mirroria solo per Rei.

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un’emozionante esplorazione del mondo di gioco.