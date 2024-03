Mortal Kombat 1: Janet Cage fa il suo ingresso nel roster

Ed Boon ha entusiasmato i fan di Mortal Kombat annunciando su Twitter l’arrivo del nuovo personaggio giocabile di Mortal Kombat 1, Janet Cage. L’aggiunta di Janet Cage nel titolo sviluppato da NetherRealm Studios e Warner Bros. Games. è stata resa disponibile attraverso un nuovo aggiornamento distribuito su tutte le piattaforme supportate, incluse Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

J

A

N

E

T C A G E M A R C H 2 7https://t.co/KBhF7HOVHU — Ed Boon (@noobde) March 13, 2024

Ed Boon ha suggerito inoltre che la quarta stagione di Mortal Kombat 1 (la nostra recensione la trovate qui) includerà anche contenuti aggiuntivi per espandere ulteriormente la trama del gioco, lasciando intendere che ci saranno sviluppi significativi nella narrativa. Tuttavia, al momento, i dettagli su questi contenuti rimangono ancora da rivelare, alimentando l’attesa e l’entusiasmo dei giocatori per ciò che verrà.

La quarta stagione di Mortal Kombat 1 introduce una serie di nuovi contenuti emozionanti per arricchire l’esperienza di gioco. Tra le novità più significative, spicca l’introduzione di una nuova mappa per le Invasioni, invitando i giocatori a esplorare territori inediti e affrontare nuove sfide. Inoltre, sono stati introdotti nuovi equipaggiamenti che possono essere sbloccati, tra cui oggetti insoliti come un buco nero che intrappola i nemici e persino uno scoiattolo su Roomba che può riflettere gli attacchi avversari.

La quarta stagione porta anche una ricca selezione di nuove skin per vari personaggi iconici della serie, tra cui Liu Kang, Kenshi, Reiko, Smoke, Mileena, e Li Mei, offrendo ai giocatori l’opportunità di personalizzare ulteriormente il proprio roster di combattenti. Inoltre, sono stati annunciati nuovi scontri contro boss epici, come Cutthroat Constable Li Mei e Monster at Heart Mileena, promettendo sfide avvincenti e battaglie memorabili.