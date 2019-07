Avengers Endgame: a breve partirà il tour promozionale per il rilascio dell’edizione home video

Avengers Endgame (qui trovate la nostra recensione), cinecomic corale del Marvel Cinematic Universe, sarà presto rilasciato negli USA in formato home-video. Il lungometraggio, nonostante non sia riuscito a superare Avatar in fatto di incassi, rientra tra i migliori successi economici nel mondo della Settima Arte.

Avengers Endgame: la celebrazione in occasione dell’edizione casalinga

Come riportato dal sito della Marvel stessa, per celebrare l’uscita della realizzazione in Blu-Ray (il 13 agosto) e Digitale (il 30 luglio), si è organizzato un tour promozionale, il “We Love You 3000”, che presenterà ospiti speciali e che farà tappa in 9 città degli Stati Uniti, partendo da San Diego il 20 luglio (durante il Comic-Con) e terminando ad Anaheim il 24 agosto. E voi prenderete la versione casalinga della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.