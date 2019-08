Ghostbusters 2020: nuove foto e video della Ecto-1 in azione

Ghostbusters 2020, il terzo capitolo del noto franchise degli anni ’80, tornerà nell’estate del 2020, con le riprese che sono cominciate questo giugno. Nel cast, oltre a trovare alcuni degli interpreti originali delle prime due pellicole come Bill Murray (anche se non è certo al 100 percento) e Dan Aykroyd, ci saranno new entries tra i protagonisti.

Ghostbusters 2020: il recente materiale inedito

Qualche ora fa, il sito MovieWeb ha riportato due foto e un video caricati su Instagram, dove appare l’iconica Ecto-1, il veicolo ufficiale degli Acchiappafantasmi, che onestamente non vediamo l’ora di vedere in azione nel lungometraggio. Mentre, impazienti, attendiamo nuove informazioni sulla realizzazione, vi lasciamo al post, che trovate qui sotto, in calce all’articolo.