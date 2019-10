OnePlus 7T Pro sarà svelato questo mese?

Dopo il recente l’arrivo di OnePlus 7T era solo questione di tempo prima che l’azienda cinese decidesse di svelare anche OnePlus 7T Pro. Questa volta non siamo di fronte ad un rumor, bensì ad un teaser rilasciato dalla stessa casa produttrice, che riguarda l’ipotetico reveal del 7T Pro in India.

L’immagine qui sopra riportata proviene difatti da OnePlus India e risulta quantomai diretta nell’intento. Al suo interno, oltre al riferimento ad un evento di lancio della serie 7T è presente una silhouette che mostra uno smartphone pressoché identico all’attuale OnePlus 7 Pro. Quest’ultimo dovrebbe quindi essere il 7T Pro, che come Techradar suggerisce, non dovrebbe differire in maniera eccessiva rispetto al suo predecessore. La stessa azienda produttrice terrà un evento il prossimo 10 ottobre a Londra, nel quale è lecito aspettarsi un reveal globale del device.

OnePlus 7T Pro potrebbe essere svelato il 10 ottobre prossimo

Nonostante quanto riportato finora possa far pensare ad una conferma riguardo la questione occorrerà attendere conferme da parte di OnePlus e sperare per il meglio.