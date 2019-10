Disney Plus: annunciata una nuova offerta triennale

Disney Plus è quasi arrivato negli Stati Uniti ed è già attivo il pre-order, con la possibilità di fare la prova gratuita per sette giorni. Il device sarà disponibile in una serie di formule per gli abbonati e da qualche ora ne è stata rivelata una nuova.

Disney Plus: un risparmio non da poco

Il sito Comic Book ha infatti diffuso la notizia che è stato appena annunciato un abbonamento particolare, della durata di tre anni, che avrà un costo totale di 170 $, che sono 5 $ al mese. Per attivare la particolare sottoscrizione, gli utenti devono registrarsi su founders.disneyplus.com e usare il codice PARKSPASS3YEARS. Già è stato reso noto che questa promozione non potrà essere usata per il pacchetto che prevede anche ESPN+ e Hulu, ciononostante è una soluzione interessante per i fan più sfegatati della piattaforma, che avranno la certezza di usarla per un periodo prolungato.