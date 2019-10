Google Pixel 4 e 4 XL debuttano ufficialmente

Finalmente, dopo mesi di discussioni in merito ai due device, Google ha annunciato ufficialmente Pixel 4 e 4 XL. Entrambi i dispositivi riflettono pedissequamente i rumor che li hanno riguardati nel tempo, con alcune interessanti aggiunte ed offrono un hardware interno di ottimo livello, con un prezzo in linea con la concorrenza.

Introducing Google #pixel4, our most helpful phone yet. Built around the Google software you know and love that you won't find on any other smartphone. #madebygoogle pic.twitter.com/JZxU2phmcW

