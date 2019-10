Death Stranding: non spoilerate, lo chiede Die-Hardman

Death Stranding è già nelle mani di molte testate (compresa la nostra) che stanno lavorando per pubblicare in rete le recensioni della nuova fatica di Hideo Kojima, attese online l’1 novembre alle ore 8:01. Purtroppo però stanno già comparendo sempre in rete i primi spoiler sul titolo, che potrebbero rovinare l’esperienza di gioco a molti giocatori che lo stanno attendendo con ansia. Tramite Twitter però è stato lanciato un appello contro tali spoiler, diffuso da Die-Hardman in persona, ovvero l’attore Tommie Earl Jenkins.

Death Stranding: allontanatevi dai social!

L’appello dell’attore è rivolto agli utenti e a tutti coloro che da giorni stanno già calpestando il nuovo mondo creato da Kojima Production, chiedendo rispetto per coloro che lo stanno attendendo con pazienza. A questi ultimi, Die-Hardman ha anche consigliato in un secondo tweet di allontanarsi dai social fino allo scadere dell’embargo delle recensioni. Vi ricordiamo che l’action-game arriverà su PlayStation 4 l’8 novembre 2019.

A request for what it’s worth. If you have copies of #DEATHSTRANDING for review please don’t spoil it for others who are still waiting patiently to experience it. They want to enjoy it the same way you did. Let’s connect and respect ✊🏾 #DeathStranding #diehardman 💀🔥🤘🏾#TIIYH 😉 pic.twitter.com/dmFH3CYqLP — Tommie Earl Jenkins (@teejaye84) October 16, 2019