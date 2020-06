Skelattack Recensione: gli eroi-mostri contro gli umani invasori

Essere eroi è un mestiere duro tra gli uomini, ma la faccenda non è per nulla facile nemmeno se sei un paladino dei mostri fatto d’ossa, come accade in Skelattack. In questo platform la software house Ukuza rovescia la dicotomia villain-eroi dando agli umani il ruolo di cattivi e offrendo ad uno scheletro animato e la sua fidata amica pipistrello il compito di difendere il regno dei non morti dall’invasione umana, con un guizzo di humor e una ossatura (è il caso di dirlo) da metroidvania. Tranelli, magie e demoni sono disponibili dal 2 giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, versione quest’ultima che abbiamo provato per questa recensione.

Skelattack: lasciate in pace i mostri

Il background su cui si sviluppa Skelattack profuma di The Nightmare Before Christmas di Tim Burton mischiato alle variopinte celebrazioni della festa messicana del Giorno dei Morti. In questo ambiente vivace, colorato e pieno di ironia gli umani scendono nell’Underworld per rubare una fonte di energia. Nel tentativo di farlo rapiscono l’anziano custode dell’importante manufatto. Gli uomini di questa realtà sono perfide creature armate di martelli, archi o addirittura dotate di poteri magici e hanno quel giusto piglio da cattivi caricati di tratti medievali e di facce torve. Gli eroi invece sono lo scheletro Skully e la sua fidata amica pipistrello Imber: un duo tanto improbabile quanto simpatico fin dal primo momento. La colonna sonora è davvero piacevole, misteriosa, ma non troppo oscura. Le note da carillon sono armoniche e quasi tendenti al jazz con pochi suoi spaventosi e un’andatura del ritmo che incornicia le atmosfere dei livelli con un’ottima amalgama.

Lo scambio dei ruoli canonici tra uomini e mostri unito, alle atmosfere molto variopinte e a una buona scrittura dei dialoghi rendono il titolo di Ukuza narrativamente piacevole e lasciano scappare qualche sorriso. Lo stile bidimensionale dello scenario e dei personaggi disegnato come un fumetto dalle linee morbide è in generale piacevole, soprattutto se lo si vede su Nintendo Switch in versione portatile. Da un lato i personaggi sono ben realizzati e resi tridimensionali da un buon uso dell’ombreggiatura, dall’altro però la realizzazione degli scenari appare un po’ priva di mordente e profondità in alcune aree, ciò porta a confondere elementi di sfondo con piattaforme o appigli con i quali si può interagire rendendo l’esplorazione più difficile di quanto sia in realtà.

Le mille morti dello scheletro

La durata dell’esperienza non è eccessiva, ma si fonda su uno schema di trial and error che evidenzia un livello di sfida molto alto fin da subito, forse fin troppo elevato nei primi momenti. Skully ha un discreto ventaglio di abilità e arti con le quali affrontare le varie aree del dungeon, tra le quali anche la possibilità di lasciarsi trasportare in aria da Imber o addirittura comandare il mammifero alato in maniera indipendente per percorrere zone più strette. Per i combattimenti c’è una fidata arma bianca potenziabile, così come alcune mosse di contorno. Un sistema classico da metroidvania che tuttavia si sviluppa con alcune piccole imperfezioni sia nel level design che nei combattimenti.

Nelle fasi più irte di pericoli ci vogliono tempismo e riflessi che quasi azzerano il margine di errore per superare le sezioni senza perdere parte le gemme accumulate, la valuta che serve per potenziare le abilità. Il recupero di queste gemme perdute diventa poi un compito quasi impossibile poiché spesso esse restano “ancorate” a spuntoni o zone diventando impossibili da raggiungere, il che crea non poca frustrazione. Per fortuna l’impatto delle gemme e dei potenziamenti da sbloccare non è poi così incisiva permettendo di trascurare questo aspetto RPG di evoluzione dell’inventario. A controbilanciare queste piccole pecche i livelli mettono a disposizione molti punti di respawn ravvicinati che permettono quantomeno di non dover ripetere sezioni troppo lunghe. Molte delle aree sono anche molto grandi e offrono più di un’occasione per esplorare alla ricerca di altre risorse e segreti. Skelattack è un gioco da affrontare senza la fretta di raggiungere la porta d’uscita ma con il gusto (sadico) di mettersi alla prova con tutte le asperità che l’Underworld può offrire.

Combattere… che fatica!

Purtroppo la difficoltà non è solo frutto di una inclinazione verso i dungeon-crawler ma anche data da qualche piccola incertezza nel combat-system e nei comandi. Alcune piattaforme hanno con spazi troppo ridotti di manovra e una IA fin troppo statica che obbligano in certi casi a subire danni contro i villain o addirittura portano alla morte rendendo gli scontri caotici e non pienamente godibili. La legnosità delle animazioni dei nemici è fin troppo marcata e poco armoniosa e non aiuta a migliorare l’immagine generale dei combattimenti dei quali ci si dimentica quasi subito, eccezion fatta per gli scontri coi boss che, seppur anch’essi leggermente confusionari, sono sicuramente molto più appaganti.

I problemi degli scontri non finiscono qui. Tra le tante abilità e mosse che Skully impara si sente la mancanza della schivata che rende la lotta molto imbrigliata e impedisce negli spazi angusti di trovare la quadra dell’azione. Anche la scelta di gestire il salto sulle pareti unicamente con lo stick e non in combinazione con il tasto B è una meccanica alla quale sarà molto difficile abituarsi. Presa la mano con queste meccaniche si riesce a giungere al finale non senza affanni e con la sensazione di aver lottato non solo contro i nemici, ma anche contro il gioco stesso.

Capovolgere l’equilibrio consolidato della lotta tra uomini e mostri dando a questi ultimi uno stile ironico e vivido, con un design bidimensionale dal tratto fumettistico ben riuscito, è un ottimo presupposto per un gioco gradevole, soprattutto nel sonoro. Purtroppo il risultato finale di Skelattack non è esente da alcuni difetti di non poco conto. Il livello di difficoltà alto, fin troppo all’inizio, è sporcato ed esasperato da un level design non impeccabile con molte zone in cui manca lo spazio fisico per poter gestire movimenti e attacchi. Proprio il combattimento è la parte più incerta e l’assenza di schivate e legnosità di alcune animazioni rende difficoltoso gestire gli scontri in maniera pulita facendo imprecare in più di un’occasione non per il tasso di sfida in sé ma per le imperfezioni di gameplay. Per gli amanti del genere sarà comunque una piacevole sfida ma gli eroi del regno dei non-morti sono ancora un po’ impacciati e il loro mondo è un pelo troppo punitivo.