NACON Connect: Tennis World Tour 2 annunciato con un trailer

All’evento della NACON, il NACON Connect, è stato annunciato il ritorno del gioco sportivo di tennis, Tennis World Tour 2.

Il trailer che trovate in calce, mostra anche la finestra di lancio, relativamente vicina, infatti il titolo uscirà nel mese di settembre per Playstation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Nintendo Switch.

.@TennisTheGame is back this September with Tennis World Tour 2!

Grab your doubles partner and head onto the court.#NaconConnect pic.twitter.com/09BKYM5bnO

— Nacon (@Nacon) July 7, 2020