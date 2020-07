Cris Tales: disponibile la demo su console

Già disponibile su PC da giugno 2019 (quando venne annunciato all’E3), la versione demo di Cris Tales arriva oggi anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ad annunciarlo sono il publisher Modus Games e gli sviluppatori Dreams Uncorporated e SYCK. La versione Switch è disponibile da oggi in America, mentre arriverà qui in Europa domani 21 luglio.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto, tra filmati animati e scene di gameplay. Ricordiamo che il gioco completo sarà disponibile a partire dal 17 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Queste le caratteristiche principali di Cris Tales attraverso la pagina Steam: