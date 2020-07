Black is King: ecco il nuovo trailer

Parkwood Entertainment e Disney+ hanno pubblicato il trailer ufficiale di Black Is King per l’imminente film di Beyoncé, dandoci un’anteprima delle star che appariranno nel nuovo album visivo tra cui Jay-Z, Tina Knowles-Lawson, Naomi Campbell, Kelly Rowland , Lupita Nyong’o e altri. Scritto, diretto e prodotto esecutivamente da Beyoncé, il film sarà disponibile per lo streaming il 31 luglio su Disney +.

Questo album visivo di Beyoncé reinventa le lezioni de Il Re Leone per i giovani re e regine di oggi alla ricerca delle loro corone. Il film è stato in produzione per un anno con un cast e una troupe che rappresentano la diversità e la connettività.

I viaggi delle famiglie nere, nel tempo, sono onorati in una storia sul viaggio trascendente di un giovane re attraverso il tradimento, l’amore e la ricerca della propria identità. I suoi antenati lo aiutano guidandolo verso il suo destino e, con gli insegnamenti di suo padre e la guida del suo amore d’infanzia, guadagna le virtù necessarie per reclamare la sua casa e il suo trono.

Queste lezioni senza tempo vengono rivelate e riflesse attraverso le voci dei grandi personaggi Neri di oggi. Black Is King è l’affermazione di un grande scopo, con immagini lussureggianti che celebrano la resilienza e la cultura dei neri. Il film evidenzia la bellezza della tradizione e l’eccellenza delle persone di discendenza africana nel mondo.