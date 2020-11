PlayStation Plus: ecco i titoli gratuiti di dicembre

PlayStation 5 è finalmente tra noi ma non per questo, si devono abbandonare le buone vecchie abitudini, no? Sony infatti, come solito ormai da tempo, ha rivelato quali saranno i giochi gratuiti del PlayStation Plus del mese di dicembre.

Partiamo da Worms Rumble. Il titolo permette battaglie in tempo reale (abbandonando quindi il sistema a turni tipico della serie) fino a 32 giocatori. Tra classifiche, personalizzazione, eventi e tanto altro, Worms Rumble donerà parecchie ore ai giocatori affezionati alla saga.

Il prossimo titolo è Rocket Arena, l’hero shooter 3v3. Tanti eroi con tante abilità, sull’onda di Overwatch per intenderci. Dovrete dominare l’arena nella modalità Knock out oppure vi converrà prima fare un po’ di allenamento contro i Razzobot.

Infine, l’ultimo titolo è il già famoso Just Cause 4, il sandbox per eccellenza con protagonista Rico Rodriguez, che vola negli esotici panorami sudamericani tra caos, armi, veicoli e i più strani equipaggiamenti.

Tutti i titoli saranno disponibili al download gratuito dal giorno 1 dicembre fino al 4 gennaio e tutti saranno disponibili sia su PlayStation 4 che PlayStation 5. Ultima perla da parte di Sony è il weekend multigiocatore online senza limitazioni, ovvero la possibilità a chiunque non possegga un abbonamento PlayStation Plus di giocare online a qualunque titolo in suo possesso dalla mezzanotte del 19 dicembre alle 23.59 italiane del 20 dicembre.