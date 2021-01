Harry Potter: HBO Max sta lavorando alla serie!

Voci e pettegolezzi su una serie tv ispirata e ambientata nel mondo di Harry Potter si riconcorrono ormai da tempo, ma stavolta sembra proprio che la notizia abbia un fondo di verità. Stando infatti a testate specializzate come Variety e The Hollywood Reporter, che avrebbero avuto accesso a delle fonti particolarmente informate, una serie tv sul maghetto britannico sarebbe nella fasi iniziali di preproduzione per HBO Max.

Al momento però, questo è tutto quello che ci è dato sapere, dal momento che nulla è emerso riguardo alla possibile ambientazione, alla trama, ai personaggi o ai nomi che potrebbero essere più o meno direttamente legati al progetto. Bisognerà dunque attendere una dichiarazione ufficiale da parte del servizio streaming o di Warner Bros. per saperne di più.

La saga di Harry Potter è stata sicuramente il principale fenomeno editoriale dell’ultimo ventennio, con i sette libri della serie che hanno venduto complessivamente più di 500 milioni di copie, conducendo l’autrice, J. K. Rowling, alla fama planetaria. Dalla saga Warner Bros. ha tratto ben otto film, oltre che un’intera saga spin-off, Animali Fantastici, attualmente ferma alla seconda delle cinque pellicole previste, con la terza in arriva nel 2022. Nello stesso anno arriverà anche Hogwarts Legacy, il videogioco di Portkey Games ambientato nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts nell’800, che condurrà il mondo di Harry Potter sulle console next-gen.

Non sorprende dunque la scelta di realizzare una serie tv ispirata proprio al celebre maghetto inglese con la cicatrice a forma di saetta, importante soprattutto nell’ottica della competizione sempre più accesa nel campo dello streaming. Con Amazon Prime che sta attualmente lavorando alla serie prequel de Il Signore degli Anelli, e Disney che ha annunciato un incredibile numero di nuovi show dedicati al mondo Marvel, Star Wars e Disney Pixar sulla sua piattaforma Disney Plus, HBO Max si trova nella condizione di dover sfruttare i più importanti franchise Warner Bros. per poter rimanere al passo.

Del resto la piattaforma streaming di proprietà di Warner Media ha in serbo anche grandi sorprese per gli amanti dell’universo DC Comics: oltre alla conferma del rilascio della tanto agognata Snyder’s Cut di Justice League (che sarà un unico film di quattro ore e non una miniserie in quattro puntate), arriveranno infatti anche tante serie come The Peacemaker uno spin-off del prossimo Suicide Squad di James Gunn con protagonista John Cena, Green Lantern di Greg Berlanti e Justice League Dark, con J.J. Abrhams alla sceneggiatura. Arriverà inoltre anche una serie ispirata a The Shining prodotta da Bad Robot e uno spin-off di Dune, il nuovo film fantascientifio di Denis Villeneuve che adatta il romanzo capolavoro di Frank Herbert e incentrata sul Bene Gesserit.

Una carrellata di nuovi contenuti che in Italia, però, non saranno immediatamente disponibili, almeno finché Warner Bros. non deciderà di far approdare HBO Max anche qui.