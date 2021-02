Zack Snyder’s Justice League: trailer italiano, sinossi ufficiale e data d’uscita

Warner Bros. Entertainment Italia annuncia infine l’atteso arrivo in Italia di Zack Snyder’s Justice League, in esclusiva digitale da giovedì 18 marzo, in contemporanea con gli USA. Il film, nuova, speciale versione rivista ed estesa dell’evento che ha riunito i supereroi DC, sarà disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Nel cast della pellicola ritroviamo Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen J.K. Simmons: molte delle scene che troviamo nel film sono inedite, o quantomeno diversamente montate, quindi sarà un’esperienza (almeno in parte) nuova anche per quanto riguarda la performance degli interpreti.