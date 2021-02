Elden Ring: la classificazione PEGI potrebbe far pensare ad un trailer in arrivo?

Elden Ring ha ricevuto una valutazione provvisoria PEGI 16. Tra pochi mesi, saranno passati quasi due anni dall’annuncio del gioco, e non ci sono state ancora informazioni ufficiali o trailer del gioco dal primo teaser che è stato pubblicato all’E3 2019. Negli ultimi mesi, ci sono stati diverse voci su un imminente filmato, ma nessuna si è rivelata vera. Detto questo, l’ultima classificazione per età del gioco in sviluppo da parte di From Software sulla pagina web ufficiale di Bandai Namco, potrebbe essere un indizio affidabile per un possibile trailer in arrivo.

Come riportato da Gaming Route, la filiale asiatica ufficiale della pagina web di Bandai Namco ha recentemente caricato una valutazione PEGI 16 provvisoria per Elden Ring, che è anche visibile sul sito europeo dell’azienda. Sebbene questa sia ancora provvisoria e Elden Ring non abbia ancora una pagina ufficiale sul PEGI, potrebbe significare che è in arrivo un qualche trailer. E non ci resta che attendere nuovamente, in attesa finalmente di nuove news.