Judgment: nuovo marchio registrato da SEGA suggerisce l’arrivo di un sequel

Judgment è lo spin-off di Yakuza sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da SEGA: uscito per PlayStation 4 nel 2018, il gioco si distacca un po’ dai canoni della serie, presentando un protagonista e personaggi completamente nuovi, nonché uno stile di gameplay alquanto diverso. Tuttavia il giusto mix fra vecchio e nuovo è stato ben accolto dai suoi giocatori, tanto che SEGA sembra essere a lavoro su un sequel.

Recentemente un nuovo marchio è stato depositato dall’azienda in Giappone per “Lost Judgment“. Ciò di per sé significa poco e niente, ma visto il sorprendente successo commerciale a cui è andato incontro Judgment potrebbe suggerire che un sequel si trovi attualmente in fase di sviluppo. Nel frattempo, il titolo arriverà anche su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Stadia il 23 aprile.

E voi, cosa ne pensate? Sapevate inoltre che Microsoft pare interessata ad acquisire SEGA e Konami? Fateci sapere la vostra in un commento!