Genshin Impact: arriva a breve su PS5, nuovo trailer

MiHoYo ha annunciato che la versione nativa per PlayStation 5 dell’action gdr free-to-play, Genshin Impact, arriverà a breve; non c’è una data specifica, ma sarà entro la primavera.

La versione per PlayStation 5 presenterà una qualità dell’immagine più elevata, prestazioni e ulteriori miglioramenti, comprese textures aggiornate in ogni parte del gioco, supporto per la risoluzione 4K e tempi di caricamento più rapidi che permetteranno ai giocatori di godere di un’esperienza più fluida mentre viaggiano tra i diversi ambienti di gioco.

“La PlayStation 5 è una piattaforma ideale per migliorare il vasto open world di Genshin Impact, consentendo al team di incorporare più pensieri e idee nel gioco, sia ora che in futuro”, ha dichiarato il presidente di miHoYo Forrest Liu in un comunicato stampa. “Ecco perché abbiamo lavorato per portare la versione nativa del gioco per PlayStation 5 ai nostri giocatori il prima possibile.”

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la sinossi del gioco attraverso la pagina nel PlayStation Store:

Esplora Teyvat, uno sconfinato mondo pieno di vita e costantemente attraversato da rivoli di energia elementale. Dopo essere arrivati qui da un altro mondo, due fratelli vengono separati contro la loro volontà da una divinità sconosciuta, privati dei loro poteri e gettati in un sonno profondo. Tu sei uno di loro e all’improvviso ti risvegli in una realtà molto diversa da quella che ricordavi…

È così che ha inizio la tua avventura a Teyvat, per cercare risposte dai Sette, le divinità che governano i 7 elementi. Lungo il cammino potrai esplorare ogni angolo di questo magnifico mondo, unire le tue forze a quelle di una moltitudine di altri personaggi e scoprire gli infiniti misteri che si nascondono in questo mondo.