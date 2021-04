Those who wish me Dead: il trailer del film con Angelina Jolie

Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete il primo full trailer del film Those who wish me Dead, un action thriller diretto da Taylor Sheridan da una sceneggiatura firmata da Michael Koryta, Charles Leavitt e lo stesso Sheridan. Potete visionare il trailer dopo il salto.

Those who wish me Dead è incentrato su Connor, un giovane ragazzino che assiste alla morte di suo padre vicino ad una foresta. Gli assassini decidono di inseguire il ragazzino per ucciderlo a sua volta. Dovrà chiedere aiuto ad Hannah, che decide di proteggere il ragazzo.

Nel cast Angelina Jolie come protagonista e il piccolo Finn Little. Nel cast anche Tyler Perry, Jon Bernthal, Nicholas Hoult e Aidan Gillen. La pellicola sarà distribuita dalla Warner sia al cinema che su HBO Max il 14 maggio 2021 mentre in Italia non è ancora chiaro come e dove arriverà.