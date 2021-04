Davigo: giocatori VR vs giocatori PC

Davigo Studio autori di Davigo, un’arena multiplayer allo stato di progettazione, sta lavorando per permettere ai giocatori da PC di affrontare, in una battaglia epica se non colossale, i possessori di un dispositivo VR (realtà virtuale).

Già in una versione alfa chiusa e presto in arrivo su Steam Early Access, Davigo è una battaglia che ricorda molto Davide contro Golia (la storia narrata nella Bibbia) che vede un enorme colosso in VR contro un massimo di quattro guerrieri senza da PC.

Il giocatore VR è davvero colossale, assume la forma di una testa gigante con grandi mani disincarnate con cui schiacciare i suoi avversari minuti. Anche se grossolanamente fuori misura, il team senza VR è agile, in grado di aggirarsi su mappe labirintiche sorprendendo il gigante e colpendolo alla sprovvista. Il giocatore VR può provare a respingere gli attacchi, ma sembra che i giocatori senza VR saranno in grado di fare attacchi sempre più potenti, come persino cavalcare dei razzi e volare schiantandosi sulla faccia del gigante possessore di VR.