Resident Evil Village: su PS5 e Xbox Series X con Ray Tracing attivo girerà in 4K a 45 fotogrammi

Nel corso della giornata di ieri, gli appassionati della saga di Resident Evil hanno potuto dare uno sguardo al Resident Evil Showcase, il quale ha dato spazio al nuovo capitolo della serie e non solo. All’evento streaming sono state mostrate diverse cose, come la modalità Arcade Mercenaries di Resident Evil Village, il crossover con Dead By Daylight, Resident Evil 4 su Oculus Quest 2 e La serie animata Netflix Resident Evil Infinte Darkness.

Però, nel corso della giornata odierna, siamo venuti a conoscenza dei dettagli legati a risoluzione e framerate su PS5 e Xbox Series X. Ebbene, entrambi i titoli potranno girare in 4K e 60 fotogrammi al secondo sfruttando la tecnologia dell’HDR, ma si cambia discorso se i giocatori avranno intenzione di attivare il Ray Tracing perché entrambe le console faranno girare l’opera in 4K a 45 fotogrammi al secondo. Invece, su Xbox Series S l’opera girerà in 4K a 45 FPS con l’HDR, mentre in Ray Tracing girerà in 4K a 30 fotogrammi al secondo.