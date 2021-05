Cineteca Milano: visita il Museo Interattivo del Cinema

Cineteca Milano invita il pubblico a visitare il Museo Interattivo del Cinema per rivivere la magia dei film in sala. L’ingresso è gratuito per i giorni di sabato 8 e domenica 9 maggio, previa prenotazione online al seguente link (cliccate qui).

Questo il programma delle due giornate:

ore 15.30 Atari – Game Over (Zak Penn, USA, 2014, 66′, v.o. inglese sott. it)

ore 17.30 Tempesta in un cranio (Carlo Campogalliani, IT, 1921, 70′)

in versione restaurata con accompagnamento musicale live al pianoforte

ore 19.30 Atari – Game Over (Zak Penn, USA, 2014, 66′, v.o. inglese sott. it)

Cineteca Milano MIC Museo Interattivo del Cinema si trova in V.le Fulvio Testi 121, Milano.