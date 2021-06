Judgment: le vendite superano il milione di unità

Judgment è un titolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da SEGA, il quale è stato reso disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PC il 13 dicembre 2018 in Giappone (il 25 giugno 2019 è stato lanciato a livello internazionale). Si tratta di un action-adventure in terza persona che narra le vicende di un detective privato di nome Takayuki Yagami, il quale sta investigando nei riguardi di una serie di omicidi.

Judgment è ambientato nello stesso universo narrativo della serie action e cult Yakuza e, dato l’enorme successo (e altissima qualità) della “saga madre”, non sorprende che questo titolo abbia di recente superato il milione di unità vendute: sia per quanto riguarda le spedizioni dei formati fisici del gioco, sia per quanto concerne la vendita nella sua versione digitale tramite gli store online.

Ad ufficializzare via Twitter questo risultato sbalorditivo sono state la software house e il publisher di questo thriller psicologico nipponico, i cui punti di forza sono da ricercare nella trama e nei personaggi ben raccontati e caratterizzati, così come nel combat-system di stampo cinematico, il quale offre delle sequenze di scontri hollywoodiani.

Il percorso di Takayuki continuerà nel sequel del titolo che si chiamerà Lost Judgment, in arrivo in tutto il mondo il 24 settembre 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One. Ricordiamo, infine, che la recensione del primo capitolo della saga è disponibile qui su GamesVillage.