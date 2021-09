The Seven Deadly Sins Cursed by the Light: ecco la data d’uscita su Netflix

Un nuovo trailer, condiviso recentemente da Netflix, ha finalmente rivelato la data d’uscita di The Seven Deadly Sins Cursed by the Light, l’ultimo film dedicato alla saga di Nakaba Suzuki, sulla famosa piattaforma di streaming, ed è davvero una data vicinissima.

Mentre i fan attendono infatti di poter vedere gli episodi della seconda parte dell’ultima stagione dell’anime (che saranno disponibili al di fuori del Giappone a partire dal prossimo 23 settembre), la pellicola dedicata alle ultime avventure di Meliodas e degli altri Sei Peccati Capitali, arriverà sui nostri schermi il prossimo 1 ottobre 2021.

Annunciato lo scorso gennaio, The Seven Deadly Sins Cursed by the Light è il film che metterà fine alla saga di Meliodas ed Elizabeth, chiudendola in modo definitivo con una storia originale, scritta appositamente da Nakaba Suzuki in persona. Ovviamente il cast e lo staff della serie originale sono stati pronti a tornare anche per il lungometraggio, insieme a qualche aggiunta, come Yuichi Nakamura (Fairy Tail, Bleach, Fullmetal Alchemist) che interpreterà il re delle fate Dahlia, Shinichiro Kamio (Hypnosis Mic, Fairy Tail) che sarà invece Dabuzu e Kana Kurashina (Hana no Zubora-Meshi) nel ruolo della Dea Suprema, madre di Elizabeth.

L’unico problema di questo trailer è che, essendo posto dopo la fine della serie animata, spoilera in qualche modo il finale di The Seven Deadly Sins. Dunque siete avvertiti! Ma se non avete paura di qualche innocente anticipazione, godetevi pure la clip in fondo all’articolo.