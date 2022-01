Leggende Pokémon Arceus: ecco 13 minuti di gameplay

Nel corso della giornata odierna, The Pokémon Company insieme a Game Freak hanno pubblicato un nuovo video gameplay dedicato interamente a Leggende Pokémon Arceus, opera con protagonista i mostriciattoli tascabili, in arrivo sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Grazie al video pubblicato recentemente, i giocatori possono farsi un’idea più dettagliata del prodotto che uscirà a breve.

Ecco la descrizione del gioco:

Esplora una vasta regione incontaminata e preparati a fare nuove scoperte in Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch. Osserva, cattura e studia Pokémon selvatici in questo immenso gioco di ruolo e azione ambientato in un’epoca remota, quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. Nel corso della tua avventura attraverserai i maestosi paesaggi di Hisui, alla ricerca di Pokémon da studiare per creare il primissimo Pokédex della regione.

Questa regione, che in Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente prenderà il nome di Sinnoh, ospita meraviglie naturali, panorami mozzafiato e un gran numero di Pokémon selvatici, alcuni dei quali del tutto nuovi. Si dice che l’enigmatico Arceus custodisca la chiave per fare luce sul bizzarro fenomeno che affligge alcuni Pokémon di questa regione. Ma che ruolo avrà questo Pokémon leggendario nella tua avventura?

Da fitte foreste a montagne innevate, nascosti tra l’erba alta, nelle paludi e in cima agli alberi, i Pokémon selvatici scorrazzano liberamente per tutta Hisui. Quando notano ricercatori che si aggirano nei loro habitat, i Pokémon reagiscono in modi differenti: alcuni potrebbero salutare allegramente, mentre altri potrebbero spaventarsi o persino attaccare a vista. Prova a tenerti a distanza di sicurezza per studiare il loro comportamento e stabilire l’approccio migliore.

Avvicinati di soppiatto al tuo bersaglio, accovacciati nell’erba alta per non farti vedere e poi, al momento giusto, prendi bene la mira e lancia la tua Poké Ball. Se il Pokémon selvatico non esce dalla Poké Ball subito dopo che lo hai colpito, il gioco è fatto. Ricorda, però, che la tua missione non consiste solo nel catturare Pokémon. Completa ogni voce del Pokédex portando a termine una serie di incarichi Pokédex che aumenteranno il tuo rango membro, consentendoti così di accedere a nuove aree.