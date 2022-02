Riders Republic: week end gratuito e collaborazione con Prada Linea Rossa

Ubisoft annuncia che Riders Republic è disponibile gratuitamente dalle ore 17:00 dal 10 alle 20:00 al 14 febbraio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale qui. Inoltre, Ubisoft ha annunciato una collaborazione con l’innovativo marchio Prada per portare l’iconica collezione Prada Linea Rossa sul terreno di gioco di Riders Republic.

Dall’8 febbraio potrai scoprire sezioni del Riders Ridge decorate con i colori di Prada Linea Rossa. Unendo influenze dal mondo dell’abbigliamento tecnico, Prada Linea Rossa ridefinisce l’idea del lusso moderno concentrandosi sui dettagli tecnici e su nuove possibilità di produzione. Design dinamici, versatili e performanti definiscono una nuova tenuta urbana orientata al movimento. La collaborazione offrirà attività uniche e oggetti cosmetici che comprendono:

Il nuovo evento Prada Beyond the Line: giocabile da solo o contro amici, è un nuovo approccio creativo a uno dei parchi innevati più epici della Repubblica e ti permetterà di usare gratuitamente gli sci Faction x Prada Linea Rossa, la jumbo bike Riders Republic e la motoslitta freestyle.

Un outfit in-game originale disegnato esclusivamente da Prada per Riders Republic.

Un nuovo programma sponsorizzato da Prada che comprende nuove attrezzature come bici, sci, snowboard e due outfit Prada originali disponibili dal 16 febbraio.

Di seguito una panoramica tramite PlayStation Store:

Tuffatevi nell’enorme parco giochi multiplayer di Riders Republic. Prendete gli sci, lo snowboard, la bici o la tuta alare ed esplora un open world pieno di sport dove siete voi a fare le regole – o a infrangerle.

Caratteristiche

Multiplayer : più di 20 giocatori simultaneamente

: più di 20 giocatori simultaneamente Gare frenetiche : scontratevi, scatenatevi e fatevi strada verso il traguardo

: scontratevi, scatenatevi e fatevi strada verso il traguardo Mostra il tuo stile e attira l’attenzione: personalizzate il personaggio per mostrare il vostro stile ai tuoi amici e agli sfidanti. Attirate l’attenzione degli sponsor partecipando a eventi prestigiosi.

Riders Republic è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna.