La Nintendo Switch supera in vendite la sorella 3DS

L’incredibile successo di Nintendo Switch è stato evidente da quando è in circolazione e, a oltre cinque anni dal suo lancio, sta mantenendo questo slancio. Al 31 marzo, la console ha venduto oltre 107 milioni di unità in tutto il mondo e, non sorprende che una parte enorme di ciò sia derivata dalle sue vendite in Giappone. Dopo le ultime classifiche di vendita settimanali giapponesi, Nintendo Switch ha superato le vendite a vita del Nintendo 3DS in Giappone (tramite @GameDataLibrary su Twitter).

Un grafico che confronta le vendite dei due sistemi mostra una traiettoria impressionante per Switch. Per inciso, questo rende anche Switch il terzo sistema di gioco più venduto in Giappone fino ad oggi, con oltre 24,7 milioni di unità vendute finora nella regione. È dietro il Nintendo DS, che ha venduto oltre 32,8 milioni di unità, e il Game Boy, che si trova a oltre 32,4 milioni di unità. Resta da vedere se supererà o meno uno di questi due, ma sembra che abbia una buona ripresa. Naturalmente, con la persistente carenza di forniture dovuta alla carenza globale di semiconduttori, ci sono buone probabilità che le vendite rallentino almeno di una certa misura in futuro. Nintendo ha recentemente affermato che “non c’è fine in vista” alla carenza, quindi dovrebbe essere interessante vedere come se la cava Switch.