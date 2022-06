World Turtles: disponibile la demo prima del lancio

World Turtles è un titolo di strategia diverso dal solito. Ambientato nello spazio il giocatore dovrà costruire delle colonie sul dorso di tartarughe che fluttuano, per l’appunto, nell’etere. Compito del fruitore sarà quello di far proliferare la colonia ma anche di ingrandirla nel modo più pacifico possibile, senza attaccare i Meep delle colonie confinanti.

Il gioco è un indie nato dalla mente di Gideon Griebenow, il quale definisce sè stesso nella ” crisi di mezza età più nerd di sempre“. L’indie è disponibile ora per una demo speciale per lo Steam Next Fest e fornisce un entusiasmante opportunità ai giocatori: chiunque provi la demo per almeno 20 min tra il 9 ed il 26 giugno potrà aggiungere il proprio nome ad una specifica lista da cui, in seguito, i Meep selezioneranno dei nomi al momento dell’uscita effettiva.

Vi ricordiamo che potete trovare il trailer qui che permette di dare uno sguardo al titolo in maniera più approfondita al gioco che uscirà ad Agosto su Steam( dove è possibile leggere la panoramica completa di World Turles) , ricordandovi anche di seguire sui nostri canali Twitch in live streaming il Summer Game Fest, a partire già dal pre-show!