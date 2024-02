Nintendo Direct: in arrivo uno showcase la prossima settimana?

Non è passato molto tempo dal primo State of Play di Sony del 2024 e, secondo quanto riferito, un altro importante showcase avrà presto luogo. Fonti anonime hanno riferito a Nintendo Universe che un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo tra il 12 e il 15 febbraio. Presumibilmente si concentrerà sulle novità per la prima metà del 2024, anche se non si sa se si tratterà di un Direct generale o di un mini Direct.

Considerando la tendenza dell’editore a ospitare il primo Direct dell’anno nel mese di febbraio, dovrebbe svolgersi tutto come ogni anno. Con titoli come Paper Mario: Il Portale Millenario (trovate qui la nostra Anteprima), Princess Peach: Showtime! (trovate qui la nostra Anteprima) e Luigi’s Mansion 2 HD in arrivo quest’anno, è ancora più probabile che venga trasmesso la prossima settimana. Ricordiamo che sia Princess Peach: Showtime! che Paper Mario: Il Portale Millenario hanno già ricevuto la valutazione dall’ESRB.

Articoli Consigliati Wuthering Waves: ecco nuovo trailer e data di inizio closed beta 2 Honkai Star Rail supera i 100 milioni di download

Ancora più interessante è che Microsoft ospiterà un evento di aggiornamento aziendale la prossima settimana per condividere la sua visione per il futuro di Xbox. Con i rumors su Sea of ​​Thieves e Hi-Fi Rush in arrivo su Nintendo Switch (e PS5), che potrebbero essere confermati o smentiti durante il Direct. Solo il tempo lo dirà.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.