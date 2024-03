Ruff Ghanor: trailer di lancio del Deckbuilder TTRPG

Liberate il popolo dalla tirannia nei panni di Ruff Ghanor, eroe di un nuovo, esaltante roguelike deckbuilder di DX Gameworks e tratto dal mondo di Ghanor di Jovem Nerd. Ruff Ghanor segue le avventure dell’eroe omonimo, un chierico in missione per liberare il suo popolo dal mostruoso drago Zamir e dal loro regime tirannico. La potenza di un chierico da solo non sarà sufficiente, però. Ruff si rivolge al potere delle carte per aiuto, che contengono la magia del mondo e l’essenza di armi potenti e difese solide.

Si potrebbe pensare che il genere sia al momento saturo, ma Ruff Ghanor intreccia in modo originale battaglie a turni inventive con un sistema di deckbuilding intelligente, che premia la pianificazione attenta e impreziosisce il tutto con una narrativa preminente: Ruff si trova di fronte a scelte che richiedono decisioni difficili e controlli di abilità. Ruff Ghanor è disponibile ora su PC tramite Steam, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S, e arriverà su Nintendo Switch il 10 aprile. Per ulteriori informazioni, visita ruff.ghanor.com.br/en/

Articoli Consigliati SolForge Fusion: disponibile la demo Asphalt Legends Unite in arrivo su tutte le piattaforme

Descrizione del gioco:

Preparati a intraprendere un viaggio epico e impegnativo, in cui diventerai Ruff Ghanor, il giovane chierico destinato a confrontare il tiranno Drago Rosso, Zamir, e a liberare il regno dalla sua oppressione implacabile. Addestrato dai monaci del Monastero di Sant’Arnaldo, Ruff affronterà le forze del temibile drago per proteggere il suo popolo, scoprendo nel contempo la verità su se stesso.

Ogni carta raccolta rappresenta un’azione cruciale. Costruisci il mazzo perfetto, pianifica le tue mosse e crea potenti sinergie man mano che avanzate. Mostra la tua bravura e astuzia in un gioco che combina strategia, avventura e narrazione in modo senza precedenti.

Immergetevi in un mondo avvincente ispirato a un romanzo fantasy di successo, affrontando vari tipi di incontri, dalle intense battaglie ai momenti di esplorazione e narrazione che danno vita agli eventi chiave del libro. Radunatevi fedeli alleati, ognuno con il proprio mazzo speciale, e portate la dinamica del combattimento a un livello completamente nuovo.