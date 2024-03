GTA Online: GTA$ e RP doppi nelle sfide e negli eventi Freemod, ma solo per pochi giorni!

L’azione entra nel vivo, in GTA Online. Buttatevi nel caos delle sfide e degli eventi Freemode che forniscono ricompense doppie. Questo vuol dire che questa settimana gli abbonati a GTA+ otterranno GTA$ e RP quadrupli, quindi tenete gli occhi aperti nelle vostre sessioni di GTA Online. Inoltre, questa settimana, Red Dead Redemption e Undead Nightmare sono stati aggiunti alla libreria dei Giochi inclusi con GTA+, dove gli abbonati a GTA+ possono scaricare e giocare a un assortimento di classici titoli di Rockstar Games, a rotazione, con il loro abbonamento attivo.

Di seguito tutte le ultime novità:

Passa al setaccio le spiagge e le acque che circondano la città per trovare relitti e bottini sepolti nascosti a Cayo Perico e ricevere GTA$ e RP tripli fino al 3 aprile.

Una volta raggiunto il livello di reputazione 20, parla con Mimi all’Autoraduno di LS per organizzare un autoraduno privato, invitare gli amici, personalizzare le decorazioni e goderti le comodità (inclusa l’officina e l’area di prova) gratis fino al 3 aprile.

Schianta, sbatti e strapazza i nemici per farli uscire da una zona sicura in movimento in Sumo (Remix) per ottenere ricompense doppie durante questa settimana.

La serie della comunità è un insieme delle migliori creazioni della community di GTA Online, che si tratti della ricostruzione di una sparatoria nel selvaggio west o di una corsa a ostacoli ad alta velocità.

Mostra alla community di GTA Online di che pasta sei fatto e questa settimana crea un’attività nel Creatore per ricevere la ricompensa della sfida settimanale da 100.000 GTA$. E ricorda di aggiungere il tag #CommunitySeries alla tua attività per permetterci di darle un’occhiata.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

(JJ) Dune Warz 4 di OG-Simpson

Questo Last Team Standing è una sfida Dune contro Dune ambientata in un’area ad alta quota con buche e salti in mezzo. Sfrutta la gravità e il peso del tuo veicolo per far cadere gli avversari dalla piattaforma verso una sconfitta inevitabile.

‘Flens’ Mafia Rugby di OldFlens

In questa nuova sfida rugbystica, fino a quattro squadre devono sfruttare ingegno, agilità e tirapugni per difendere quanti più obiettivi possibile in una versione sportiva di Re della collina a squadre.

[CMJ] Runners VS Hellfire di Camaji

Supera le stock car e affronta un percorso a ostacoli a piedi per cambiare le sorti dello scontro e prendere una Oppressor Mk II in questo LTS ad alta velocità.

Hang Time II di Ghost1982w

Gli amanti del brivido hanno trovato pane per i loro denti: enormi salti dopo aver preso delle rampe ad alta velocità per arrivare sulla pista di una gara stunt. Prepararsi al decollo.

Straightalator Dunes di Shfishp

Premi l’acceleratore e sfrutta scie e spinte per portare la tua MTL Dune in pole in questa gara stunt.

Stunt over the Sea di MainValentino

Sorvola l’oceano Pacifico in questa gara stunt con scorciatoie opzionali e deviazioni utili a rosicchiare secondi preziosi sul tempo di arrivo.

Western di VoltycQc

Questo deathmatch a squadre ricrea la tensione e la posta in gioco di un classico duello nel selvaggio west, con pochissimi posti per ripararsi dai colpi in arrivo.

Scoprite i dettagli e i link per scaricare i nuovi Giochi inclusi con GTA+ sul sito ufficiale.