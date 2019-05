Disney Plus: nello show sul Soldato D’inverno e Falcon apparirà anche Zemo e Sharon Carter

Disney Plus, tra i tanti show che avrà disponibili, lancerà una serie Marvel incentrata sul Soldato D’inverno e Falcon (qui trovate il logo) che amplierà il background di questi personaggi, espandendo notevolmente l’MCU. Vi ricordiamo inoltre che sono stati annunciate delle realizzazioni anche su Loki e Visione e Scarlet, non escludendo che ce ne possano essere altre in futuro.

Disney Plus: confermati delle figure introdotte nei film di Captain America

Qualche ora fa, Deadline, oltre a confermare che alla regia dell’opera sui compagni di Cap ci sarà Kari Skogland, è stata ufficializzata la partecipazione di Emily Van Camp e Daniel Brühl, nei panni rispettivamente di Sharon Carter e Zemo, apparsi in Captain America: Winter Soldier e Civil War. Ancora non è stato spiegato come verranno inseriti all’interno delle puntate e appena si saprà qualcosa, vi informeremo prontamente.