George Clooney dirigerà e interpreterà un lungometraggio per Netflix

George Clooney, celebre attore, regista, produttore e sceneggiatore statunitense, ha recentemente diretto e fatto parte del cast di Catch-22, serie andata in onda su HBO e Sky Atlantic ed adattamento dell’omonimo romanzo di Joseph Heller, scritto nel 1961. L’artista ha però in cantiere un altro progetto che lo terrà impegnato a breve.

George Clooney e la sua realizzazione per Netflix

Come annunciato da Variety, infatti, l’uomo ideerà e interpreterà una pellicola per Netfix, che trae ispirazione da Good Morning, Midnight, romanzo post-apocalittico creato da Lily Brooks-Dalton. Attualmente non si hanno altre informazioni riguardo il lungometraggio e vi invitiamo a seguire la sezione Movies di GamesVillage.it per avere aggiornamenti in merito.