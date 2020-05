Riot Games aggiunge banner sponsor in-game a League of Legends Esports

Riot Games domani mattina rivelerà un nuovo sistema di segnaletica digitale in-game per League of Legends Esports, dandogli una nuova capacità di offrire visibilità di branding agli sponsor in una mossa dal tradizionale playbook sportivo.

Il nuovo sistema di branding debutterà durante l’attuale porzione di Summer Split della stagione e si chiamerà Summoner’s Rift arena branding; Summoner’s Rift è il campo di battaglia immaginario su cui si gioca la partita a cinque su cinque di League of Legends .

Mastercard e Alienware sono i primi due sponsor di Esports di League of Legends a iscriversi al marchio in-game e Riot Games ha dato la possibilità a ciascuno dei suoi 12 campionati regionali di avere sponsor diversi nel gioco. La nuova segnaletica apparirà solo agli spettatori delle competizioni di Esport, mentre Riot ha costruito il nuovo prodotto pubblicitario in un modo in cui i giocatori reali non vedranno il marchio. Questa è un’offerta per mantenere l’integrità competitiva dell’esportatore. Riot ha collaborato con Nielsen per aiutare a valutare il marchio in-game e l’editore con sede a Los Angeles afferma che i dati mostrano che diventerà immediatamente una delle sue risorse più preziose.

Naz Aletaha, responsabile di Riot Games Global Partnership:

Dai nostri eventi live alle nostre trasmissioni online, ci sforziamo di definire gli sport moderni innovando continuamente il modo in cui il pubblico vive League of Legends . Per la prima volta nella storia della League, SR Arena Banners ha messo i marchi dei nostri partner direttamente sul campo di gioco, creando un’esperienza coinvolgente che fa eco all’energia presente nelle principali arene sportive.

Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer di Mastercard, ha aggiunto: