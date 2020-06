PS5: il processore è all’ultimo stadio di fabbricazione

Con la PS5 a pochi mesi dal rilascio ufficiale, era ovvio che anche il processo di produzione della console si preparasse ad affrontare lo sprint finale in previsione del lancio. In un rapporto di Digitimes è stato confermato che la PS5 utilizza una variante personalizzata del processore Zen 2 di AMD come CPU, come l’Xbox Series X, viene inoltre dichiarato che il chip sta entrando nelle fasi finali del suo processo di produzione. Fonti all’interno della catena di approvvigionamento dei semiconduttori che lavorano sul chip, hanno riferito a Digitimes che il processore inizierà i test finali la prossima settimana, prima di entrare successivamente nel processo di produzione su larga scala. Secondo quanto riferito, la produzione dovrebbe essere a pieno regime entro agosto.

Anche se questo dato non proviene da foti ufficiali sembra essere veritieri, infatti si adatta perfettamente alla cronologia della data di lancio prevista per la PlayStation 5.

Se la console verrà davvero rilasciata in tutto il mondo durante il periodo natalizio, e la Sony assicura che accadrà, allora la produzione dovrebbe iniziare proprio ora. AMD ha dichiarato il mese scorso che la produzione dei chip per entrambe le console next generation era in fase di avvio. Speriamo che la Sony dia presto una comunicazione ufficiale sulla presentazione della PlayStation 5, vi terremo aggiornati per ulteriori notizie.