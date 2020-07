Catherine Full Body Recensione Switch: tutte le donne di Vincent

Amore, tradimento, futuro. Matrimonio…. tutto questo è Catherine Full Body! Ogni persona, arrivata ad un certo punto della propria vita, entra in contatto con questi concetti, molto spesso inspiegabili e soprattutto in grado di cambiare radicalmente la concezione stessa delle cose che ognuno ha. Innamorarsi è elementare, costruire un futuro insieme è complesso, tradire è estremamente semplice ma allo stesso tempo difficile, sposarsi è un passo decisivo e non tutti sono in grado di abbracciare un simile cambiamento.

Sia chiaro, è tutto un po’ a discrezione della soggettività degli individui, ma nel complesso si tratta di tutti discorsi difficili da affrontare, di temi scottanti da trattare ma che riescono sempre ad appassionare, poiché, diciamoci la verità, toccano in qualche modo un po’ tutti noi.

Sono questi i temi, in primis, su cui si basa Catherine, particolare opera videoludica targata ATLUS, la quale, dopo il successo ottenuto, è tornata dodici mesi fa alla carica, in una versione “riveduta” denominata “Full Body”. Tale versione, che comprende, tra le altre cose, diversi componenti aggiuntivi e scene inedite, ha fatto registrare un ottimo successo su PlayStation 4, tanto da spingere la software house a riproporla anche sull’altra console di punta del mercato nipponico: Nintendo Switch.

Precisiamo: la versione in questione non porta con sé novità strutturali clamorose o degne di nota ma, come dicevamo in apertura, siamo di fronte ad un prodotto che merita di essere vissuto a tutti i costi, al di là della console posseduta. E, nel caso specifico di Nintendo Switch, dobbiamo ammettere che il lavoro svolto in fase di conversione è più che valido, il che risulta un motivo aggiuntivo per non poter lasciarsi scappare la possibilità di vivere quest’avventura, che non smetterà mai di stupirvi per tutta la sua durata, con le comodità tipiche dell’ammiraglia di Kyoto.

Catherine Full Body: piacere, Katherine o era Catherine?

Prima di cominciare, è doveroso fare una piccola premessa: chi vi scrive, per un motivo o per un altro, non si era ancora lasciato sedurre – in tutti i sensi – dal fascino di Catherine, almeno fino ad oggi. Complice l’arrivo sui lidi “nintendari”, ci siamo imbarcati con foga e sincero entusiasmo in quest’avventura, il cui successo non è certamente in discussione. Per chi non ancora avesse avuto la fortuna di imbattersi nel titolo targato Atlus, vogliamo dunque fare un piccolo recap di quella che è l’impronta narrativa della produzione, il vero piatto forte della portata.

Il protagonista della storia è Vincent Brooks, un giovane di trentadue anni la cui vita sta pericolosamente avviandosi verso una fase delicata e inaspettatamente complessa. Il fulcro di tale irrequietezza d’animo è fortemente legato al rapporto con Katherine, sua compagna storica con la quale, purtroppo, le cose non vanno più nel verso desiderato. Come se non bastasse, lo scapestrato protagonista si ritrova coinvolto in quello che sulle prime battute può sembrare un semplice incubo, per poi scoprire, col passare dei giorni, che quegli stessi incubi hanno radici ben più profonde e soprattutto estese. In città, infatti, le voci su delle morti misteriose cominciano a susseguirsi con un’insistenza spettrale, e queste ultime sembrano essere collegate proprio a ciò in cui è coinvolto anche il protagonista. Durante la notte, Vincent sogna di ritrovarsi a scalare una sorta di torri di difficoltà sempre crescente, in compagnia di persone le cui sembianze, però, ricordano in tutto e per tutto delle pecore. Avanzando nella scalata, Vincent inizia a scoprire una terribile verità: in quella “dimensione”, a quanto pare, vengono catapultati soltanto gli infedeli, coloro che nella vita reale hanno tradito le proprie dolci metà lasciandosi trasportare dai piaceri della carne. E, purtroppo, anche per il nostro Vincent è andata così.

Ciò, chiaramente, diventa un po’ il caposaldo di una storia lunga, estenuante, che attraverso gli occhi terrorizzati del protagonista riesce a trasmettere al videogiocatore un ammasso smisurato di emozioni e soprattutto riflessioni, dal primo all’ultimo minuto. Si interroga spesso Vincent sulle sue azioni nella vita reale, che sembrano direttamente collegate a quelle dello strano mondo “alternativo” in cui egli si ritrova ogni notte. La scalata verso la “redenzione” è dunque la missione dell’insolito eroe, il quale, accompagnato dai suoi amici di sempre e dalla bella e cordiale Erica (la barista del bar che frequenta abitualmente), prova a ridare un senso a tutta la sua esistenza, destinata a scombussolarsi definitivamente a causa dell’arrivo di un’altra donna: Catherine.

Alcol, sesso e… arrampicate!

Ti logora dentro, Catherine: Full Body, ti sbatte con forza in faccia argomenti delicati, senza filtri e senza paura di osare. Non ha limiti la narrazione, che mette il giocatore nella posizione quasi “doverosa” di entrare in similitudine col protagonista, rendendo in tal modo ogni passaggio una forte presa di coscienza non soltanto degli eventi che accadono nel gioco, ma anche di quello che accade nella sua vita.

Nel suo voler essere diretto, profondo e volutamente toccante, il titolo di Atlus si lascia accompagnare da una veste ludica altrettanto ardita e ricercata, in grado di mettere in difficoltà anche il più hardcore dei giocatori. Il gameplay di Catherine: Full Body è infatti legato ai dogmi di una veste da puzzle game ricco di rompicapi complessi e mai banali, che richiedono al giocatore una profonda dedizione e applicazione per consentirne il superamento. Le “scalate”, ossia il fulcro dell’esperienza ludica in sé, sono infatti legate ad un complesso sistema di meccaniche che lentamente accrescono la propria mole di nozioni e possibilità, che rende tutta l’infrastruttura estremamente complessa ma allo stesso tempo splendida ed esclusiva. Avanzando con la storia si avanza anche a livello ludico, nel senso stretto del termine. Scalare diventa sempre più difficile, a causa di un sistema di blocchi che man mano diventano sempre più complessi da interpretare ed utilizzare.

I blocchi in questione sono di diverse tipologie, ed ognuno di essi va sfruttato alla perfezione per superare gli ardui ostacoli che ogni piano di ogni torre para davanti al giocatore, per un livello di sfida decisamente tarato verso l’alto. Essendo il titolo di Atlus incentrato fortemente sulla narrazione, però, proprio con la versione Full Body gli sviluppatori hanno aggiunto la possibilità di lasciar scalare automaticamente le torri al buon Vincent, in una soluzione ideale per chi volesse godere della splendida storia di fondo senza doversi preoccupare di quello che è l’aspetto ludico.

Per tutti gli altri, comunque, va detto che i livelli di difficoltà sono assolutamente scalabili e la differenza tra ognuno di essi è decisamente sostanziosa. L’esperienza generale è impreziosita da un sistema di scelte multiple ben preciso ed ottimamente incastonato nell’ecosistema generale, che riesce a rendere unico (o quasi) ogni passaggio. In base alle scelte prese ad ogni occasione, infatti, il giocatore può andare incontro a ben tredici finali differenti, per una longevità complessiva, e più precisamente una rigiocabilità, decisamente elevata. Va detto che, in ogni caso, la longevità è già di per sé più che soddisfacente: per completare una partita impiegherete una quindicina di ore abbondanti a difficoltà media, che nella versione PlayStation 4 così come in questa “nuova” veste su Nintendo Switch garantiscono un buon numero di ore di gioco.

L’offerta ludica si completa con le modalità “extra” ossia quelle legate alla scalate delle torri con tanto di classifiche online e alle modalità versus e co-op, sia online sia offline, decisamente molto interessanti perché in grado di sfruttare appieno un gameplay divertente e frizzante ma allo stesso tempo tattico e che richiede una forte dose di applicazione.

Catherine Full Body in versione Switch? Ci piace!

Sul piano dei contenuti, dunque, l’operazione di porting non offre grossi scossoni, e per fortuna lo stesso si può dire anche del comparto audiovisivo della produzione. Dal punto di vista strettamente tecnico, la versione Nintendo Switch si comporta molto bene. Sia in modalità “docked” sia nella versione “portatile”, il gioco si mostra splendido da vedere non soltanto per una questione strettamente artistica, che rappresenta uno degli aspetti più riusciti della produzione, ma anche e soprattutto per una conversione più che valida, che riesce a rendere giustizia al titolo senza troppi patemi.

La versione Nintendo Switch, infatti, non si discosta più di tanto da quella PlayStation 4, al netto della differenze dovute dall’hardware, sotto il profilo della pulizia generale, eccezion fatta per qualche piccolo dettaglio, impercettibile o quasi ad un occhio meno attento, e in particolare del frame-rate, solidissimo sui 30 fps, specialmente quando la console è attaccata alla sua base. Se dal punto di vista tecnico il gioco si mostra più che valido, dal punto di vista dei contenuti il risultato è sicuramente meno interessante. Le aggiunte alla versione Nintendo Switch sono infatti nulle, o quasi, e in larga parte sono le stesse della versione Catherine: Full Body, già assaporate circa tredici mesi fa sull’ammiraglia di Sony. Certo, la possibilità di godere di un simile prodotto tranquillamente seduti sul divano o mentre siamo in giro è certamente già di per sé una motivazione più che valida per l’acquisto, a cui si aggiunge anche non solo la possibilità di giocare insieme ad amici in co-op nella modalità Colosseo, tramite l’ausilio di più Joy-con, ma anche quella di mettersi alla prova con l’intrigante modalità Babel, che come si evince dal nome è una sorta di modalità sopravvivenza, in cui appunto è possibile mettersi alla prova con livelli sempre più ardui, caratterizzati da condizioni e ostacoli differenti.

Se proprio volessimo trovare una mancanza in una conversione decisamente riuscita, essa sarebbe legata alla totale assenza di eventuali meccaniche legate al giroscopio dell’ibrida di Nintendo. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tentativi sempre più o meno numerosi e riusciti di sfruttare al meglio questa peculiarità della macchina, e siamo rimasti un po’ delusi nel constatare che in Catherine: Full Body non ci sia il minimo accenno alla cosa. Niente di grave, certo, ma qualcosina in più, anche proprio per la tipologia di gioco, forse si poteva fare.

Tra le aggiunte vanno segnalati i vari contenuti a tema Persona 5, come quello relativo alla possibilità di utilizzare Joker nelle modalità Babel e Colosseo, o le nuove voci disponibili grazie al “Catherine Ideal Voice” set, di cui tre originali per la versione Switch (Kana Hanazawa “Healing Flower”, Ayana Taketatsu “Feisty Junior e Marina Inoue “Intelligent Beauty”), in precedenza contenuti a pagamento per le versioni PS4 e PSVita.

Infine, vogliamo fare un plauso al comparto sonoro: in pieno stile Atlus, la colonna sonora che accompagna ogni passaggio è sublime, solenne, perfettamente calzante e contestualizzata, capace di risultare travolgente ed emozionante senza troppa fatica. A cozzare con l’ottimo lavoro svolto proprio sulla colonna sonora e sul doppiaggio, splendidi nella loro versione “base”, abbiamo riscontrato un missaggio audio tutt’altro che perfetto. Nel momento in cui vi scriviamo – ma contiamo che tutto possa essere risolto con l’arrivo di una patch, magari al day one – sia selezionando l’audio giapponese sia quello inglese i personaggi risultano “muti” nella maggior parte dei dialoghi, sia nelle cutscene sia nelle sezioni giocate. Si tratta chiaramente di una questione non da poco, che però siamo convinti, appunto, che possa essere facilmente sistemata dagli sviluppatori una volta accortisi di questa problematica che sembra affliggere la versione Nintendo Switch del titolo e che non può inficiare più di tanto la qualità complessiva di un prodotto a tratti eccellente.

La versione Nintendo Switch di Catherine: Full Body non ha niente da invidiare a quella PlayStation 4, anzi. Dato per assunto che non ci sono differenze di sorta tra le due, è innegabile quanto l’ottimo lavoro svolto da Atlus nel porting possa far pendere più di un ago a favore della nuova versione, impreziosita come sempre dal grande vantaggio della portabilità. Se se siete tra quelli a non essersi presentati al primo appuntamento con la bella Catherine, insomma, ora non avete più scuse: potreste vivere la notte o, per meglio dire, le notti più turbolente ma anche memorabili della vostra vita videoludica, in barba a tutte le mancanze vere o presunte tali di una conversione sì semplicistica ma estremamente efficace.